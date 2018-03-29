Kayıp İtalyan'ın cesedi bulundu

Murat SOLAK - Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da kaybolan İtalya vatandaşı Alessandro Fiori (33)'nün cesedi bulundu. Sarayburnu'nda bir kaç gün önce bulunan cesedin Alessandro Fiori'ya ait olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumu'na götürülen cesedi oğlunu aramak için Türkiye'ye gelen baba Eligio Fiori'nun teşhis ettiği kaydedildi. Kafasında yara izi olduğu öne sürülen Fiori'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi. İtalya'da bir pazarlama şirketinde müdür olan 33 yaşındaki Alessandro Fiori, 13 Mart günü İstanbul'a gelmişti.
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