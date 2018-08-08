Kayıp kadının cesedi bulundu

Ayhan AYDEMİR/FATSA (Ordu), (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde kayıp olarak aranan Esengül Kurd, su kanalında ölü olarak bulundu.
Olay Bafra ilçesi Örencik mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bugün yakınları tarafından kayıp olduğu bildirilen 36 yaşındaki Esengül Kurd, aranmaya başladıktan 5 saat sonra su kanalında ölü olarak bulundu. Kurd'un cenazesi kanaldan çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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