Kayıp kadının gölette cesedi bulundu

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, dün öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan şizofreni hastası Fatma Barut'un (58) gölette cansız bedenine ulaşıldı.
İzmit Gökçeler Mahallesi'nde oturan Fatma Barut, dün öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra dönmedi. Yakınlarının haber vermesi üzerine jandarma ve arama kurtarma ekipleri, köy çevresinde arama başlattı. Akşam saatlerine doğru Davuldere Baraj Göleti çevresinde yapılan aramada Fatma Barut'un cesedi su yüzeyinde görüldü. Fatma Barut'un cesedi sudan çıkarıldı. Şizofreni hastası Fatma Barut'un tedavi gördüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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