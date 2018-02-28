Kayıp kişinin arama çalışmaları sürüyor

Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde akşam saat 19.15 sıralarında İskele Caddesi’ne bağlanan tali yoldan geçmeye çalışırken denize yakın Kocaçay Deresi’nin taşması sonucu sel sularına kapılarak denize sürüklenen araçta bulunan Nuri Gümüş’ün arama çalışmaları devam ediyor.

Havadan helikopter ile arama çalışmaları sona erdirilirken, denizde ve karada kayıp Nuri Gümüş’ün aranmasına ekiplerce devam ediliyor. 48 AAV 96 plakalı aracın içerisinde bulunan ve olay yerinden 800 metre ileride bulunan Nuri Gümüş’ün eşi Fidan Gümüş’ün cesedi bulunduğu alandan alınarak otopsi için savcılığın incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.