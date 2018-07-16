Kayıp kişinin cenazesi, şelalede bulundu

Mücahit GÜREL/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde kayıp Mehmet Balcı'nın (38) cansız bedeni, Kapılı Şelalesi'nde suda bulundu.
Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi'nde Mehmet Balcı'dan dün haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, Kapılı Şelalesi mevkiinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Dalgıçların suda yaptıkları aramada Balcı'nın cansız bedeni bulundu. Mehmet Balcı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çaybaşı İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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