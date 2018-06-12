HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kayıp kızını 27 gün sonra oturduğu mahallede buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 15:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'da kardeşini okuldan almak için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İ.D.

Kayıp kızını 27 gün sonra oturduğu mahallede buldu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da kardeşini okuldan almak için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İ.D. (17) adlı kız, 27 gün sonra oturduğu mahalledeki gençlerin evinde bulundu. Kızının kendi isteğiyle arkadaşının yanında kaldığını belirten baba A.D., şikayetçi olacağını söyledi.
Kepez ilçesi Dokuma Mahallesi'nde oturan İ.D., 16 Mayıs günü kardeşini okuldan almak için evden ayrıldı. Genç kızdan bir daha haber alamayan ailesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Bel bölgesinde platin bulunan ve yürüme güçlüğü çeken kızının hayatından endişe eden baba A.D., kendi imkanlarıyla bastırdığı broşürleri mahalledeki her yere astı.
Polisin arama çalışmaları sürürken A.D., kızının aynı mahallede oturan bir gencin yanında kaldığını öğrendi. A.D. dün akşam kızını alarak eve getirdi. Kızını sağ salim bulduğu için çok mutlu olduğunu belirten A.D., "Kızımı günler sonra başına bir şey gelmeden bulduğum için çok mutluyum. Başına her şey gelebilirdi. Çok rahatladım" dedi. Kızının mahalledeki gençlerin yanında kendi isteğiyle kaldığını vurgulayan A.D., şikayetçi olacağını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Kayıp kızını 27 gün sonra oturduğu mahallede buldu

PARTNERBu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?Bu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?
Kemer'de silahlı kavga: 2 yaralıKemer'de silahlı kavga: 2 yaralı
Beyazıt Meydanı karıştı.. Zabıtalarla seyyar satıcıların kavgası kameradaBeyazıt Meydanı karıştı.. Zabıtalarla seyyar satıcıların kavgası kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Baldızına dehşeti yaşattı! 'Şeytana uydum'

Baldızına dehşeti yaşattı! 'Şeytana uydum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivasi Hatun Camisi imamı Oktay İşçi: 4 defa çekildiğinde bir hatim sevabı alınır

Sivasi Hatun Camisi imamı Oktay İşçi: 4 defa çekildiğinde bir hatim sevabı alınır

Bayram için tatil planı yapanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Bayram için tatil planı yapanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında

Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında

Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı

Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı

Muğla'da dehşet! Eşini boğarak öldürdü ardından bileklerini keserek intihara kalkıştı

Muğla'da dehşet! Eşini boğarak öldürdü ardından bileklerini keserek intihara kalkıştı

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.