Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

7 yıl önce ayrıldığı eşi Gülperi T.'nin çocukları Ş.K. (19) B.K. (17) ve oğlu M.K (17) ile birlikte Türkiye'ye gittiğini ve çocuklarından uzun süre haber alamadığını, bir akrabalarının "Senin kızların Adnan Oktar'ın yanında tv show yapıyorlar" uyarısıyla yıkıldığını anlatan baba Elvan Koçak şöyle dedi: "Çocuklarımdan B. ve ikizi olan M. daha 17 yaşındalar. Reşit olmayan kızımı televizyona çıkartarak show yapan Adnan Oktar ve diğer sorumlulardan davacı olacağım"

Avusturya Jugendamt ( Gençlik Dairesi) ve savcılığına da durumu bir şikayet dilekçesi ile bildirdiğini ifade eden Koçak "Kızlarım Viyana'da iyi bir eğitim görüyorlardı. B. okul birincisi bir çocuk. Eğitimlerini yarıda bırakıp Adnan Oktar tarafından yeri belli olmayan bir otelde alıkonulduklarını duyuyorum. Çocuklarımdan sadece Ş. mesajlarıma cevap veriyor. O mesajları da kızımın yazdığına inanmıyorum. Çünkü Ş.'nin Türkçesi ve yazım tarzına uymuyor." diye konuştu.

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Ş.K. 19 yaşında. (öndeki)_

APAR TOPAR TÜRKİYE'YE GELDİ

Ağırlıklı olarak Adnan Oktar'ın show ve yorumlarının yayınlandığı A9 adlı tv kanalında kızlarının Oktar ve taraftarlarınca "kedicik" tabir edilen diğer kızlarla birlikte iki kızını gören baba koçak apar topar Türkiye'ye giderek kızları için mücadeleye başladı.