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Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

YAŞAM HABERLERİ | 17.01.2018 18:09 | Son Güncelleme 1 saat önce

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Elvan Koçak (44) uzun zamandır haber alamadığı 2 kızını televizyonda Adnan Oktar´ın programında gördü. Türkiye´ye gelerek suç duyurusunda bulundu.

7 yıl önce ayrıldığı eşi Gülperi T.'nin çocukları Ş.K. (19) B.K. (17) ve oğlu M.K (17) ile birlikte Türkiye'ye gittiğini ve çocuklarından uzun süre haber alamadığını, bir akrabalarının "Senin kızların Adnan Oktar'ın yanında tv show yapıyorlar" uyarısıyla yıkıldığını anlatan baba Elvan Koçak şöyle dedi: "Çocuklarımdan B. ve ikizi olan M. daha 17 yaşındalar. Reşit olmayan kızımı televizyona çıkartarak show yapan Adnan Oktar ve diğer sorumlulardan davacı olacağım"

Avusturya Jugendamt ( Gençlik Dairesi) ve savcılığına da durumu bir şikayet dilekçesi ile bildirdiğini ifade eden Koçak "Kızlarım Viyana'da iyi bir eğitim görüyorlardı. B. okul birincisi bir çocuk. Eğitimlerini yarıda bırakıp Adnan Oktar tarafından yeri belli olmayan bir otelde alıkonulduklarını duyuyorum. Çocuklarımdan sadece Ş. mesajlarıma cevap veriyor. O mesajları da kızımın yazdığına inanmıyorum. Çünkü Ş.'nin Türkçesi ve yazım tarzına uymuyor." diye konuştu.

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Ş.K. 19 yaşında. (öndeki)_

APAR TOPAR TÜRKİYE'YE GELDİ

Ağırlıklı olarak Adnan Oktar'ın show ve yorumlarının yayınlandığı A9 adlı tv kanalında kızlarının Oktar ve taraftarlarınca "kedicik" tabir edilen diğer kızlarla birlikte iki kızını gören baba koçak apar topar Türkiye'ye giderek kızları için mücadeleye başladı.

'KIZLARIMIN AKLINI ÇELMİŞLER'

Kartal Adliyesi'ne giderek kızlarının annesi Gülperi K. ve Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulunan Koçak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi. Koçak "Kızlarımın aklını çelmişler. B.'nin ikizi olan oğlum M.'yi de aynı şeyleri yapacaklar. Lütfen daha reşit bile olmayan çocuklarımı bu ne olduğu belirsiz gruptan kurtarın" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Ş. ve B. kardeşlerin Viyana'dan sessiz sedasız ayrılıp, annelerinin teşvikiyle televizyon showlarına katıldıklarını yazan Avusturya basını olayı manşetlerine taşıdı. Österrecih gazetesi, Viyana Manşet Haber sayfası kaynağı ile "Viyanalı baba kızlarını skandal tv Show´unda buldu" başlığıyla haberi okurlarına duyurdu

Adnan Hoca'nın kedicikleriyle Boğaz gezisi tartışma yarattı
Adnan Oktar'a ilginç soru: Kedicikler de cayır cayır yanacak mı?
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hocalara bu ülke de dokunamazsın.Siyasal İslam yükselişte çünkü.
sayın bakan bu adama neden müdahale edemiyorsun.Kedicik demek bir bayana bu şekilde teşhir etmek bizim toplum anlayışımızda ve Türk kültüründe varmı,ne oluyoruz kim bu adam bu kadar cesareti bulabiliyor.Yeter ahlaki düzen için sayın soylu lütfen görevinizi yapınız çünkü reşit olmayan cocukları televizyona cikarıyorsa kanunları işletmelisiniz hukuk bunu gerektirir.Göreve geldiğinizden bu yana vatanınız için çok güzel işler yaptınız .Artık bu olayı çözmelisiniz sayın bakan.
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