Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir, 12 gündür sürdürülen arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Leyla’nın Erzurum’da görüldüğüne dair bugün saat 20.00 sıralarında polise ihbar gitti. İhbarda Ağrı’da kaybolan Leyla’ya çok benzeyen bir çocuğun Erzurum’da Menderes Caddesi üzeri Daşhan civarında kısa boylu, deri montlu bir adamın yanında olduğu belirtildi.
POLİSLER ALARMA GEÇTİ
Bunun üzerine Erzurum polisi bahse konu ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Çocuk Şube ekipleri ile resmi ekipler Menderes Caddesi üzeri Daşhan civarında uzun süre arama tarama çalışması yaptı. Ancak yapılan aramalarda ne Leyla’ya ne de bahse konu deri montlu şahsa rastlanılamadı.
İHA
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