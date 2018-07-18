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Kayıp manavın cesedi, bacakları kesik halde ırmakta varilde bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 17:01 | Son Güncelleme

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Bartın'da, Şükrü Kesgin'in (38) bacaklarının kesilerek cesedinin varilin içerisine konulup ırmağa atılmasıyla ilgili olarak H.G.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bartın'da, Şükrü Kesgin'in (38) bacaklarının kesilerek cesedinin varilin içerisine konulup ırmağa atılmasıyla ilgili olarak H.G. ve S.A. gözaltına alındı. Mutlu Kesgin önceki gün saat 16.00 sıralarında polisi arayarak Kemerköprü Mahallesi'nde oturan ağabeyi Şükrü Kesgin'in evine gittiğinde, kapıyı kırarak içeri girdiğini ve evde kan izlerinin olduğunu belirterek, ağabeyinin evde olmadığını söyledi. Polis, ihbar üzerine soruşturma başlattı. Polis, Şükrü Kesgin'in en son H.G. ve S.A. ile görüldüğünü belirledi. Polis, H.G. ve S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

KENDİLERİNE CİNSEL SARKINTILIKTA BULUNDUĞU İDDİA ETTİLER

Sorguya alınan H.G. ve S.A. ifadelerinde Şükrü Kesgin'in kendilerine cinsel yönden sarkıntılık yaptığını, bu duruma sinirlenerek önce sopayla sonra bıçakla öldürdüklerini, bacaklarını keserek dışarıdan buldukları varilin içerisine yerleştirdiklerini, el arabasıyla varile koydukları cesedi Kanlıırmak'a attıklarını itiraf etti. Polisin, bugün ırmak içerisinde yaptığı çalışma sonucu Şükrü Kesgin'e ait ceset Yalı mevkiinde bulunan ırmak üzerinde varile kesilen ayakları ile sıkıştırılmış şekilde bulundu. H.G. ve S.A.'nın emniyet müdürlüğündeki sorgulamaları devam ediyor.

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