Kayıp manavın cesedi, bacakları kesik halde ırmakta varilde bulundu (3)

CEP TELEFONUNU SATMIŞLAR

Polis, Şükrü Kesgin'i öldüren H.G. ve S.A.'ya olay yerinde tatbikat yaptırdı. H.G. ve S.A. polise Şükrü Kesgin'i nasıl öldürdüklerini anlatırken, Kesgin'e ait cep telefonunu bir cep telefonu bayisine götürerek sattıkları güvenlik kameralarından tespit edildi.

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