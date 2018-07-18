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Kayıp manavın cesedi, bacakları kesik halde ırmakta varilde bulundu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 15:10 | Son Güncelleme

CEP TELEFONUNU SATMIŞLAR Polis, Şükrü Kesgin'i öldüren H.G.

Kayıp manavın cesedi, bacakları kesik halde ırmakta varilde bulundu (3)

CEP TELEFONUNU SATMIŞLAR
Polis, Şükrü Kesgin'i öldüren H.G. ve S.A.'ya olay yerinde tatbikat yaptırdı. H.G. ve S.A. polise Şükrü Kesgin'i nasıl öldürdüklerini anlatırken, Kesgin'e ait cep telefonunu bir cep telefonu bayisine götürerek sattıkları güvenlik kameralarından tespit edildi.

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Kayıp manavın cesedi, bacakları kesik halde ırmakta varilde bulundu (3)Kayıp manavın cesedi, bacakları kesik halde ırmakta varilde bulundu (3)Kayıp manavın cesedi, bacakları kesik halde ırmakta varilde bulundu (3)Kayıp manavın cesedi, bacakları kesik halde ırmakta varilde bulundu (3)

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