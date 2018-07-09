Kayıp motosiklet tamircisinin cesedi bulundu

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 4 Ekim'den itibaren kayıp olan Özkan Yürük'ün (35) cesedi Adranos Çayı kıyısında bulundu.
Tavşanlı ilçesinde motosiklet tamirci dükkanı olan evli bir çocuk babası Özkan Yürük 4 Ekim 2017 tarihinde kayboldu. Tüm aramalara rağmen Yürük'ün izine rastlanılamadı. Özkan Yürük'ün cesedi bugün Beyköy Mahallesi yakınlarında hayvan otlatan bir kişi tarafından Adranos Çayı kıyısında bulundu. Yakınları, kıyafetlerin Yürük'e ait olduğunu teşhis etti. Ceset, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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