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Kayıp müzisyen ölü bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 16:20 | Son Güncelleme

açıklama yapan Kaş Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Bugün AKUT Kaş- Kalkan Birimi ile Fethiye'den gelen AKUT ekiplerinin ortak çalışmasıyla Metin Kor'un cesedi drone taraması sırasında tespit edildi.

KAYMAKAM BAYAR: ŞÜPHELİ BİR ÖLÜM GÖRÜNMÜYOR
Kayıp müzisyen Metin Kor'un cesedinin bulunmasıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yapan Kaş Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Bugün AKUT Kaş- Kalkan Birimi ile Fethiye'den gelen AKUT ekiplerinin ortak çalışmasıyla Metin Kor'un cesedi drone taraması sırasında tespit edildi. Daha önce de bölge taranmıştı ancak üzerindeki giysilerle alanın bütünlük arz etmesi nedeniyle gözden kaçmış. Şüpheli bir ölüm görünmüyor ilk tespitlerde. Metin Kor'un üzerindeki kıyafetlerle kendisini son kez gören Yörük çocuklarının gördüğü kıyafetler aynı. Kardeşi teşhis için yola çıktı. Savcılık ve doktorun ceset üzerinde yapacağı incelemeden sonra cenaze ya aileye teslim edilecek ya da Adli Tıp'a gönderilecek. Öncelikle savcılık ve doktorun incelemesi ve teşhisin yapılması gerekiyor. Daha sonra ceset oradan AKUT ekiplerince aşağıya araca indirilecek. Cumhuriyet savcının vereceği karara göre hareket edilecek" dedi.
ARAMA ÇALIŞMALARINA AKUT DA KATILDI
Kaş'ta yaylada kamp kuran ve 7 gündür haber alınamayan müzisyen Metin Kor'un cansız bedeninin bulunduğu çalışmaya AKUT Kaş Kalkan Birimi ve Fethiye'den gelen AKUT ekiplerinin de katıldığı belirtildi. AKUT ekiplerinin arama çalışmalarını AFAD ekipleriyle birlikte yürüttüğü kaydedildi.

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