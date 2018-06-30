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Kayıp müzisyen ölü bulundu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 22:16 | Son Güncelleme

AKUT AÇIKLAMA YAPTI AKUT Fethiye Ekibi Lider Yardımcısı Birol Coştu, 22 Haziran'dan beri haber alınamayan müzisyen Metin Kor'un cansız bedenini saat 13.15'te kamp kurduğu bölgenin yaklaşık 500 metre yukarısında bulduklarını açıkladı.

Kayıp müzisyen ölü bulundu (3)

AKUT AÇIKLAMA YAPTI
AKUT Fethiye Ekibi Lider Yardımcısı Birol Coştu, 22 Haziran'dan beri haber alınamayan müzisyen Metin Kor'un cansız bedenini saat 13.15'te kamp kurduğu bölgenin yaklaşık 500 metre yukarısında bulduklarını açıkladı. Bugün yapılan arama kurtarma çalışmalarına AKUT Fethiye biriminden 7 kişinin katıldığını kaydeden Coştu, "AKUT Kaş Birimi ve İHH İnsani Yardım Vakfı ve jandarma ekipleri destek verdi. Toplam 18 kişilik ekip saat 11.00'de Metin Kor'un kamp yaptığı alanda gruplar halinde arama yaptı. Ekibimiz saat 13.15'de kayalıkların arasında Metin Kor'un cansız bedenini buldu. Jandarmaya durumu bildirdik. Saat 17.00'de Cumhuriyet Savcısı, jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra Metin Kor'un cenazesi kayalık ve sarp yamaçtan sedye ile kamp alanına taşındı. Burada cenaze aracına bindirilerek morga sevki sağlandı" dedi.

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Kayıp müzisyen ölü bulundu (3)Kayıp müzisyen ölü bulundu (3)Kayıp müzisyen ölü bulundu (3)

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