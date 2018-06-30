HABER

Kayıp müzisyen ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 15:39 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki yaylada kamp kuran ve 7 gündür haber alınamayan müzisyen Metin Kor'un (43) cansız bedeni kamp kurduğu noktanın yaklaşık 500 metre yukarısındaki kayalık alanda bulundu.

Kayıp müzisyen ölü bulundu

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki yaylada kamp kuran ve 7 gündür haber alınamayan müzisyen Metin Kor'un (43) cansız bedeni kamp kurduğu noktanın yaklaşık 500 metre yukarısındaki kayalık alanda bulundu.
İstanbul'da oturan müzisyen Metin Kor, 20 Haziran'da tatil için Kaş'a geldi. 21 Haziran'da 06 KA 1279 plakalı aracıyla çadır kurmak ve kamp yapmak için Gömbe Yaylası'na geçen Metin Kor, yaylaya tırmanarak aynı gün Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri sınırındaki İkiz Göller Bölgesi'ndeki çoban evlerinin yanına çadır kurdu. 22 Haziran günü çobanlarla konuşan ve aynı gün eşi Evin Doğan Kor ile mesajlaşan Metin Kor'dan 23 Haziran Cumartesi gününden sonra haber alınamadı. Eşinin haber vermesi üzerine Metin Kor'un bulunması için çalışma başlatıldı.
HAVADAN DA ARANDI
AFAD ekibi, AKUT Kaş- Kalkan Birimi, Antalya ve Muğla'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma timleri ile Akseki Jandarma Komando Birliği'nden bir grupla cumartesi günü başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilemedi. Arama çalışmalarında drone da kullanıldı. Özel ekip tarafından drone ile havadan arama çalışması yapıldı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
AKUT ve jandarma arama çalışmalarını sonlandırırken, AFAD ekipleri aramayı sürdürdü. AFAD ekipleri bugün Metin Kor'un kamp kurduğu yerin yaklaşık 500 metre yukarısındaki kayalık bölgede cansız bedenine ulaştı. Vücudunda yara izleri bulunan Metin Kor'un kayalıklardan düşüp öldüğü tahmin ediliyor. Metin Kor'un cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

FOTOĞRAFLI

Kayıp müzisyen ölü bulunduKayıp müzisyen ölü bulunduKayıp müzisyen ölü bulunduKayıp müzisyen ölü bulundu

PARTNERDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçtiDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçti
Tartıştığı köylüsünü vuran cinayet şüphelisi dağda yakalandıTartıştığı köylüsünü vuran cinayet şüphelisi dağda yakalandı
Otomobil, üst geçit merdivenlerine çarptı: 2 yaralıOtomobil, üst geçit merdivenlerine çarptı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!

Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Ankara Valisi Ercan Topca'dan cesedi bulunan Eylül ile ilgili ilk açıklama

Ankara Valisi Ercan Topca'dan cesedi bulunan Eylül ile ilgili ilk açıklama

Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber

Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler

Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.