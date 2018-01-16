Kayıp nişanlısını ararken, 4 arkadaşıyla birlikte kayboldu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde S.K. adlı genç kadın, kaybolan nişanlısını aramak için çıktıkları dağlık arazide 4 arkadaşıyla birlikte kayboldu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu önce kadın ve arkadaşları, ardından da nişanlısı bulundu.
Sütçüler'e bağlı Hacıaliler köyüne mermer numunesi aramak üzere giden S.Y.'den haber alamayan nişanlısı S.K., dün saat 18.00 sıralarında yanına arkadaşları F.A., H.A.B., T.G. ve M.D.'yi de alarak bölgeye gitti. Hava kararıncaya kadar arama yapan 5 arkadaş, S.Y.'nin otomobilini çamura saplanmış, kapıları kilitli buldu. Kendi araçları da çamura saplanan S.K. ve arkadaşları da bir süre sonra kayboldu. Saat 01.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan 5 arkadaş, yardım istedi.
İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. S.K.'nin cep telefonu sinyali üzerinden bulunduğu yer tespit eden ekipler, Sanlıyayla mevkiinde gruba ulaştı. İz takip köpeği ve drone eşliğinde çalışma yapan ekipler, saat 07.30 sıralarında da S.Y.'yi buldu.
Bulunan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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