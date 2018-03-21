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Kayıp olan şahısların cesedini bulan polisler ’ayın polisi’ seçildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 14:27 | Son Güncelleme

Samsun’da ailelerinin kayıp başvurusuna bulunduğu kişileri güvenlik kameraları kayıtlarını araştırarak bir inşaatta ölü olarak bulan polis memurları Samsun’da ’ayın polisi’ seçildi.Olay, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Necipbey Caddesi’nde meydana geldi.

Samsun’da ailelerinin kayıp başvurusuna bulunduğu kişileri güvenlik kameraları kayıtlarını araştırarak bir inşaatta ölü olarak bulan polis memurları Samsun’da ’ayın polisi’ seçildi.
Olay, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Necipbey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boyacı ve su tesisatçısı oldukları öğrenilen Nurettin Oruç ve Reşat Özdemir isimli 2 işçi kayboldu. Aileleri Atakum ilçesi Denizevleri Polis Merkezi ile İlkadım ilçesi Gazi Polis Merkezine kayıp başvurusunda bulundu. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğinde görevli devriye polisleri Güray Öcal, Mehmet Günaydın ve Özgür Derin, çok sayıda iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek 4 katlı boş binanın yük asansöründe Nurettin Oruç ve Reşat Özdemir’i ölü olarak buldu. Kayıp şahısların asansör halatının kapması sonucu hayatını kaybettiği tespit edilirken, kayıp şahısları bulan 3 polis memuru Samsun Emniyet Müdürlüğü ’ayın polisi’ komisyonu tarafından özverili ve mesai arkadaşlarına örnek teşkil edecek şekilde görev yaptıkları için "2018 yılının Şubat Ayının Polisi" seçildi. Polis memurlarının fotoğrafları ve konu ile ilgili bilgi Samsun Emniyet Müdürlüğü binasının lobisindeki ayın polisi panosuna asıldı.

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