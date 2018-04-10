Kayıp olarak aranan kadın denizde ölü bulundu

Kocaeli’de polis tarafından kayıp olarak aranan Yasemin Saraç isimli kadın, Kandıra ilçesi açıklarında ölü olarak bulundu.

Olay, saat 16.00 sularında Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Çalköy Mahallesi Seyrek Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının kayıp ihbarı üzerine İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hakkında arama çalışması başlattığı Yasemin Saraç’ın 41 FT 856 plakalı otomobili, Çalköy Mahallesi Çağlar Kampı alanında terk edilmiş şekilde bulundu.

Otomobilin bulunması üzerine bölgede Kandıra ilçe jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Seyrek Plajı yakınlarında yapılan arama çalışmalarında jandarma ekipleri denizde yüzen bir ceset gördü. Daha sonra olay yerine gelen Kocaeli KOSGEM ekipleri tarafından denizden çıkartılan cesedin Yasemin Saraç’a ait olduğu belirlendi. Saraç’ın cenazesi incelenmek üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.