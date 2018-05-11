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Kayıp olarak aranan kadının denizde cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 13:19 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, İstanbul'da kayıp olarak aranan Nilgün Makinecioğlu'nun (60) deniz kıyısında cansız bedeni bulundu.

Kayıp olarak aranan kadının denizde cesedi bulundu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, İstanbul'da kayıp olarak aranan Nilgün Makinecioğlu'nun (60) deniz kıyısında cansız bedeni bulundu.
Süleymanpaşa ilçesindeki sahil dolgu alanında, sabah saatlerinde yürüyüş yapanlar, suda bir kadının hareketsiz durduğunu görüp, polise haber verdi. İhbarla sahile gelen deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan kadının, öldüğü belirlendi. Cenazenin, İstanbul'un Silivri ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Nilgün Makinecioğlu'na ait olduğu saptandı. Makinecioğlu'nun cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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Kayıp olarak aranan kadının denizde cesedi bulundu

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