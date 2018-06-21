Kayıp Özgen Can’ın ailesine acı haber!

Ailesiyle yaşadığı bir tartışma sonrası bir hafta önce evden ayrıldığı ileri sürülen Onur Özgen Can’ın cansız bedeni Endüstri Meslek Lisesi alanında bulunan ağaçlık alanda bulundu.

Polis, yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Can’ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Morguna gönderildi.

İHA

