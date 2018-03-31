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Kayıp polis göreve çıkmadan eşinden helallik istemiş

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 09:20 | Son Güncelleme

Trabzon’un Maçka ilçesinde 10 gün önce polis aracının dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın göreve çıkmadan eşi Hacer Ayan’dan helallik istediği öğrenildi.Trabzon’un Maçka ilçesindeki Çatak mevkiinde 10 gün önce görevi sırasında içerisinde bulundukları aracın dereye uçması sonucu dere sularında kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ı arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp polis göreve çıkmadan eşinden helallik istemiş

Trabzon’un Maçka ilçesinde 10 gün önce polis aracının dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın göreve çıkmadan eşi Hacer Ayan’dan helallik istediği öğrenildi.
Trabzon’un Maçka ilçesindeki Çatak mevkiinde 10 gün önce görevi sırasında içerisinde bulundukları aracın dereye uçması sonucu dere sularında kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ı arama çalışmaları sürüyor. AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli kurumlardan 450 kişilik arama kurtarma ekibi, kazanın olduğu alandan sahile kadar olan 25 km’lik bir alanda havadan ve karadan çalışmalarına devam ederken, Ayan’ın göreve çıkmadan eşinden helallik istediği öğrenildi. Mehmet Ayan’ın akrabası Hasan Aslan, bir umutla Ayan’ın bulunmasını beklediklerini belirterek Mehmet Ayan’ın normalde masa başı görev yaptığını ancak kaybolduğu gece ısrarla göreve çıkmak istediğini öğrendiklerini söyledi.

"Bir umut bekliyoruz"
Aslan, “Çalışmalar devam ediyor ama henüz bir netice alınamadı. Allah razı olsun tüm Türkiye burada ancak halen bulunamadı. Bir umut bekliyoruz. Kaza yapıp derede kaybolduğu gece eşiyle bir görüşmesi olmuş. Eşine ‘hakkını helal et, fazla yaşayamam’ demiş. Bunu göreve gideceği gece söylemiş. Normalde göreve çıkmıyordu. O gece ısrar ederek arkadaşlarına göreve gitmek istediğini söylemiş. Acımız büyük bekliyoruz. Cenabı Allah’tan bir umut bekliyoruz. Yapılmayan bir şey kalmadı. Bütün ekipler çalışıyor ama mesafe uzun. Çok engebeli yerler var. Kayaların altına fileler kuruldu, sahil taranıyor. Helikopterde havadan çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, 22 Mart tarihinde saat 01.45 sıralarında meydana gelen olayda, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 3 polis memuru görevlerini ifa ederken, polis otosu kontrolden çıkması sonucu Çatak Köprüsü üzerinden dereye uçmuştu. Kazada Trabzon nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Yusuf Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralı olarak kurtuldu. Polis memuru Mehmet Ayan ise derede kayboldu.

Kayıp polis göreve çıkmadan eşinden helallik istemiş

Kayıp polis göreve çıkmadan eşinden helallik istemiş

Kayıp polis göreve çıkmadan eşinden helallik istemiş

Kayıp polis göreve çıkmadan eşinden helallik istemiş

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