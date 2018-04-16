Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Fas Kralı 6. Muhammed’in eşi Prenses Lalla Salma'nın uzun süredir kayıp olmasının ardından nerede olduğuna dair ilk kez basına bilgi sızdı.
16 yıllık evli, 2 çocuk sahibi Kral Muhammed ve Salman çiftiinn boşanacağı iddia ediliyor.
Alman Bild Gazetesi’nin haberine göre, Prenses Lalla, Yunanistan’daki Kea Adası’nda yaşıyor. Sadece 2 bin 500 kişinin ikamet ettiği adada bir malikânede insanlardan uzak bir şekilde adeta inzivaya çekilen prensesin haftalık harcamasının ise 5 milyon Euro olduğu iddia edildi.
Habertürk'ün haberine göre eski bir bilgisayar mühendisi olan Prenses Lalla ile eşinin ilişkisinin 2012 yılında bittiği öne sürülüyor.
Zira 2012 yılında Fas Kralı 6. Muhammed’in gay olduğuna ilişkin haberler skandal yaratmıştı. Kral ile prenses, 1999’da bir partide tanışmış ve 2001’de evlenmişti. Kral Muhammed’in tessettürlü olmayan bir kadını eş olarak seçmesi, o dönem Fas’ta büyük gürültü koparmıştı.
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