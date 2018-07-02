Kayıp Rus turistin denizde cesedi bulundu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, denize girdikten sonra kaybolan Rus Vadim Efendiev'in (34), 1 gün sonra otelin iskelesinin altında cansız bedeni bulundu.

Alanya'ya bağlı İncekum bölgesinde tatil yapan Vadim Efendiev, önceki sabah denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Efendiev'in bulunması için çalışma başlatıldı. İhbar üzerine gelen Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri ile Sahil Güvenlik helikopteri ve dalgıçlarla aranan Vadim Efendiev'in bulunması için geniş bir alan tarandı.

Dün de devam edilen aramalar sonucu Avsallar Mahallesi'ndeki bir otele ait iskelenin altında Vadim Efendiev'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Vadim Efendiev'in cesedi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

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