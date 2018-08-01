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Kayıp Rus turistin uçurumda cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 14:03 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 3 gündür kayıp olan Rus turist Ariat Zaripov'un (24), 35 metrelik uçurumun dibinde cesedi bulundu.

Kayıp Rus turistin uçurumda cesedi bulundu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 3 gündür kayıp olan Rus turist Ariat Zaripov'un (24), 35 metrelik uçurumun dibinde cesedi bulundu.
Rus Zaripov, pazar günü Marmaris Barlar Sokağı'nda eğlendikten sonra aşırı alkollü olduğu için iddiaya göre arkadaşları tarafından ücreti peşin ödenerek, taksiye bindirildi. Zaripov, ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Turunç Mahallesi girişinde tuvalet ihtiyacını gidermek için taksiden indi. Daha sonra sürücünün yanına gelen Zaripov, yürüyeceğini söyleyip, karayolunda ilerlemeye başladı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. arkadaşları Zaripov'a ulaşamayınca, jandarmadan yardım istedi. Bunun üzerine jandarma ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Marmaris ekibi, arama çalışması başlattı.
Dün akşam ara verilen arama çalışmalarına, bu sabah tekrar devam edildi. Öğle saatlerinde Zaripov'un, taksiden indiği noktadan 75 metre uzaklıkta, 35 metrelik uçurumda, sarp kayalıkların üstünde cesedi bulundu. Zaripov'un cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Kayıp Rus turistin uçurumda cesedi bulundu

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