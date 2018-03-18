HABER

Kayıp şahıs evinin yakınında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 06:06 | Son Güncelleme

Ankara’da gündüz saatlerinden beridir haber alınamayan yaşlı adam, evinin yakınında ölü bulundu.Edinilen bilgilere göre; öğle saatlerinde hava almak için dışarı çıktığı belirtilen 60 yaşındaki İbrahim Yıldırım’dan haber alamayan ve polise kayıp ihbarında bulunarak aramaya koyulan yakınları, şahsı İlkbahar Mahallesi 595.

Kayıp şahıs evinin yakınında ölü bulundu

Ankara’da gündüz saatlerinden beridir haber alınamayan yaşlı adam, evinin yakınında ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre; öğle saatlerinde hava almak için dışarı çıktığı belirtilen 60 yaşındaki İbrahim Yıldırım’dan haber alamayan ve polise kayıp ihbarında bulunarak aramaya koyulan yakınları, şahsı İlkbahar Mahallesi 595. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesine hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri adrese sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cinayet şüphesi üzerine Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, bölgede çalışma yaptı. Yıldırım’ın yakınları, cenaze başında gözyaşı döktü.

Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!
'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!''Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!'
Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı!Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Cenk Tosun'dan Stoke City'e 2 gol!

Cenk Tosun'dan Stoke City'e 2 gol!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Son dakika! Zeytin Dalı Harekatı'ndan acı haber: Binbaşı Mithat Dunca şehit oldu

Son dakika! Zeytin Dalı Harekatı'ndan acı haber: Binbaşı Mithat Dunca şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Koruma kararının bitmesinin ardından dehşet saçtı

Koruma kararının bitmesinin ardından dehşet saçtı

Kız isteme olayında kan aktı: 5 yaralı, 2 gözaltı

Kız isteme olayında kan aktı: 5 yaralı, 2 gözaltı

Gaziantep'te 'polisten bıçaklı gözaltı' iddiası kamerada

Gaziantep'te 'polisten bıçaklı gözaltı' iddiası kamerada

Önce elektronik eşya çaldı sonra da...

Önce elektronik eşya çaldı sonra da...

Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe!

Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe!

3 gündür kayıp olan kadından acı haber

3 gündür kayıp olan kadından acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.