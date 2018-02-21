Kayıp şahıs ormanda bulundu

Adana’nın Kozan ilçesinde kaybolan adam jandarma ve AFAD ekipleri tarafından ormanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Eskimantaş Mahallesi’nde gündüz evden çıkan 61 yaşındaki A.İ. akşam saatlerinde evine dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma İz Takip Köpek Timi, AFAD ekibi ile birlikte ormanlık alanda kayıp adamı arama çalışmaları başlattı. Ormanlık alanda ara vermeden yürütülen aramada, geceyi ormanda geçirdiği belirlenen A.İ. sabah saatlerinde bulundu.

İfadesi alınan A.İ. ailesine teslim edildi.