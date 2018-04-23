Kayıp şahıs su kanalında ölü bulundu

Adana’da bir haftadır kayıp olan kişinin cesedi su kanalında bulundu.

Alınan bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde bulunan su kanalında meydana geldi. Keçilerini otlatan bir kişi kanal üzerinde ceset görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede şahsın ölmüş olduğunu belirledi. Sualtı polisi tarafından kanaldan çıkartılan cesedin üzerinden Zülfikar Karabaş adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Ceset, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Karabaş’ın bir haftadır kayıp olduğuna dair poliste başvuru olduğunu öğrenildi.