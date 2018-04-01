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Kayıp şahsın cesedine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 17:01 | Son Güncelleme

Ordu’nun Kumru ilçesinde evden ayrılan ve geri dönmeyen bir kişi ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Divanitürk Mahallesi’ndeki evinden dün ot toplamak için ayrılan Musa Göç (52), geri dönmedi.

Ordu’nun Kumru ilçesinde evden ayrılan ve geri dönmeyen bir kişi ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Divanitürk Mahallesi’ndeki evinden dün ot toplamak için ayrılan Musa Göç (52), geri dönmedi. Bunun üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Çevrede arama çalışması yapan jandarma ve AFAD ekipleri, şahsın cesedine ulaştı. Kayalıklardan düştüğü tahmin edilen evli ve 3 çocuk babası Göç’ün cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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