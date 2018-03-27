Kayıp sara hastası ölü bulundu

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Hacılar Köyünde 11 gün önce kaybolan Sara hastası ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Feyzullah Akça (79), 11 gün evvel sırra kadem bastı. AFAD, jandarma ve köylülerin yanı sıra arama köpekleriyle kayıp adam arandı. Suuçtu köyüne 6 kilometre uzaklıktaki Suuçtu deresinde, sara hastası Feyzullah Akça’nın cansız bedeni bulundu. Akça’nın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.