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Kayıp Sedanur'dan sevindirici haber

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 11:47 | Son Güncelleme

ERZURUM'da 10 Haziran'dan beri haber alınamayan Sedanur Ç.'nin (17) erkek arkadaşı ile İzmit'e gittiği ortaya çıktı.

Kayıp Sedanur'dan sevindirici haber

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da 10 Haziran'dan beri haber alınamayan Sedanur Ç.'nin (17) erkek arkadaşı ile İzmit'e gittiği ortaya çıktı. Kayıp haberleri üzerine annesini cep telefonu ile arayan Sedanur Ç.'nin, "Ben iyiyim. Sizi çok özledim" dediği öğrenildi.
Merkez Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde oturan Zeynep (42)- Memduh Ç. (49) çiftinin 4 çocuğundan biri olan Sedanur, 10 Haziran günü kursa gitmek için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen açık lise öğrencisi Sedanur'un ailesi, kendi imkanları ile kızlarını aradı ancak bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine aile, polise başvurdu. Sedanur yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Kayıp olduğu haberleri üzerine ailesinin durumunu görüp üzülen genç kız, anne Zeynep Ç.'yi cep telefonu ile arayarak kendisinin iyi olduğunu ve onları çok özlediğini söyledi. Kızının İzmit'te olduğunu öğrendiklerini belirten anne Zeynep Ç., "Şimdi eşim ve kardeşlerim ile birlikte İzmit'e gidip Sedanur'u getireceğiz. Çok mutluyum. Dünyalar benim oldu" diye konuştu.

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Kayıp Sedanur'dan sevindirici haberKayıp Sedanur'dan sevindirici haber

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