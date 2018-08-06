Kayıp Serkan, kayalıkta ölü bulundu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, 6 gün önce evden çıkan, bir daha dönmeyince polisin arama çalışması başlattığı Serkan Ünlü'nün (17), Hafik ilçesi yakınlarındaki kayalıkta cansız bedeni bulundu.
Kent merkezindeki Altuntabak Mahallesi'nde yaşayan Melek- Erkan Ünlü çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Serkan Ünlü, 1 Ağustos Çarşamba günü, "Çarşıya gidiyorum" diyerek, evden ayrıldı. Cep telefonunu satan çocuklarından haber alamayan aile fertleri, Serkan'ı aramaya başladı. Aramalardan sonuç çıkmayınca polise haber verildi. Polis ekiplerinin bölgede başlattığı arama çalışması sürerken, bugün Hafik ilçesi Dışkapı köyü Hayık mevkisindeki kayalıkta köylüler tarafından ceset bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cansız bedenin, kayıp olarak aranan Serkan Ünlü'ye ait olduğu belirlendi. Jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çürümeye başladığı saptanan Serkan Ünlü'nün cansız bedeni, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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