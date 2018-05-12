HABER

Kayıp sınıf öğretmeni, ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 12:33 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, dünden beri haber alınamayan sınıf öğretmeni Ahmet Kahraman'ın (59), Konyaaltı Sahili'nde cesedi bulundu.

Kayıp sınıf öğretmeni, ölü bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, dünden beri haber alınamayan sınıf öğretmeni Ahmet Kahraman'ın (59), Konyaaltı Sahili'nde cesedi bulundu.
Antalya'da, Emel Sevgi Taner İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Ahmet Kahraman dün eve gitmeyince, yakınları polise başvurdu. Ekipler, Kahraman'ın bulunması için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, Konyaaltı Sahili'nde falezlerin yanında ceset bulunduğu ihbarı geldi. Bölgeye giden ekiplerin yaptığı araştırmada, cesedin Ahmet Kahraman'a ait olduğu tespit edildi.
İlk incelemede, kalp krizi geçirip, falezlerden düştüğü belirlenen Ahmet Kahraman'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce bir ezberi daha bozduKılıçdaroğlu: Muharrem İnce bir ezberi daha bozdu
24 Haziran seçimleri öncesi olay ABD iddiası24 Haziran seçimleri öncesi olay ABD iddiası
Yıllık izne çıkacaklar bu iki tarihe dikkatYıllık izne çıkacaklar bu iki tarihe dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! Küçük Ali Ömer dikkatsizlik kurbanı

Adana'da korkunç olay! Küçük Ali Ömer dikkatsizlik kurbanı

Bursa'da gece yarısı korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Bursa'da gece yarısı korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu

Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu

Hayvan barınağında dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda köpek can verdi!

Hayvan barınağında dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda köpek can verdi!

İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!

İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!

Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı

Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.