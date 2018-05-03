Kayıp şoför, apartmanın bodrum katında ölü bulundu (2)

SEVGİLİSİNİN EVİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞ
Bartın'da, 5 gündür kayıp olarak aranan Murat Gülbal'ın (35) bir apartmanın bodrum katında ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, 2 kişi gözaltına alındı. Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Gülbal'ın geçen cuma günü Demirciler Mahallesi'nde oturan sevgilisi Şadiye Ö.'nün evine girdiği belirlendi. Şadiye Ö., gözaltına alındı, emniyette çelişkili ifadeler verince, evinde arama yapıldı. Aramalarda, kan izlerine rastlanıldı.
Tekrar sorguya alınan Şadiye Ö., ifadesinde, Murat Özbal'ın kalp krizi geçirdiğini, korkudan kimseye haber veremediğini ve gömdüğünü söyledi. Polis, Şadiye Ö.'nün tek başına bunu yapacağına inanmayarak, sorguyu sürdürdü. Şadiye Ö., geçen cuma günü Murat Gülbal ile kahvaltı yaptıklarını, bu sırada kendisine ilgi duyan arkadaşının kocası olan Bahattin Ö. tarafından telefonla arandığını, evde birinin olup olmadığını sorduğunu; kendisinin de evde erkek arkadaşı olduğunu söylediğini belirtti. Şadiye Ö., Bahattin Ö.'nün eve gelerek, Murat Gülbal'a saldırdığını ve boğuşma çıktığını; Bahattin Ö.'nün evde bulunan havlu ile Gülbal'ı boğduğunu söyledi. Şadiye Ö., Bahattin Ö.'nün çocuklarına zarar vereceğini söyleyerek, olayı kimseye anlatmaması yönünde tehditte bulunduğu ifadesinde belirtti.
Polis, Bahattin Ö.'yü de gözaltına alındı. Şadiye Ö.'nün ifadesi üzerine polis ekipleri, evin yanında bulunan deponun altına gömülen Murat Gülbal'ın cansız bedenini çıkardı. Murat Gülbal'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şadiye Ö. ve Bahattin Ö.'nün sorgulamalarının sürdüğü belirtildi.
Türkiye'nin konuştuğu cinayetin altından yasak aşk çıktı!
Rusya'dan bomba açıklama: ABD militanlara Tanf yakınlarında eğitim veriyor
700 kişini katili İzmir Adliyesi'ne böyle getirildi
ABD’nin en kanlı silahlı saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
İnşaat çukuruna kurt düştü!
Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar
Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Okuyucu Yorumları 0 yorum