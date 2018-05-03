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Kayıp şoför, apartmanın bodrum katında ölü bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 15:06 | Son Güncelleme

SEVGİLİSİNİN EVİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞ Bartın'da, 5 gündür kayıp olarak aranan Murat Gülbal'ın (35) bir apartmanın bodrum katında ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, 2 kişi gözaltına alındı.

SEVGİLİSİNİN EVİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞ
Bartın'da, 5 gündür kayıp olarak aranan Murat Gülbal'ın (35) bir apartmanın bodrum katında ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, 2 kişi gözaltına alındı. Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Gülbal'ın geçen cuma günü Demirciler Mahallesi'nde oturan sevgilisi Şadiye Ö.'nün evine girdiği belirlendi. Şadiye Ö., gözaltına alındı, emniyette çelişkili ifadeler verince, evinde arama yapıldı. Aramalarda, kan izlerine rastlanıldı.
Tekrar sorguya alınan Şadiye Ö., ifadesinde, Murat Özbal'ın kalp krizi geçirdiğini, korkudan kimseye haber veremediğini ve gömdüğünü söyledi. Polis, Şadiye Ö.'nün tek başına bunu yapacağına inanmayarak, sorguyu sürdürdü. Şadiye Ö., geçen cuma günü Murat Gülbal ile kahvaltı yaptıklarını, bu sırada kendisine ilgi duyan arkadaşının kocası olan Bahattin Ö. tarafından telefonla arandığını, evde birinin olup olmadığını sorduğunu; kendisinin de evde erkek arkadaşı olduğunu söylediğini belirtti. Şadiye Ö., Bahattin Ö.'nün eve gelerek, Murat Gülbal'a saldırdığını ve boğuşma çıktığını; Bahattin Ö.'nün evde bulunan havlu ile Gülbal'ı boğduğunu söyledi. Şadiye Ö., Bahattin Ö.'nün çocuklarına zarar vereceğini söyleyerek, olayı kimseye anlatmaması yönünde tehditte bulunduğu ifadesinde belirtti.
Polis, Bahattin Ö.'yü de gözaltına alındı. Şadiye Ö.'nün ifadesi üzerine polis ekipleri, evin yanında bulunan deponun altına gömülen Murat Gülbal'ın cansız bedenini çıkardı. Murat Gülbal'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şadiye Ö. ve Bahattin Ö.'nün sorgulamalarının sürdüğü belirtildi.

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