HABER

Kayıp şoför, apartmanın bodrum katında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 10:16 | Son Güncelleme

BARTIN'da, bir firmada şoför olarak çalışan, 5 gündür kayıp olan Murat Gülbal (35), bir apartmanın bodrum katında ölü bulundu.

Kayıp şoför, apartmanın bodrum katında ölü bulundu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, bir firmada şoför olarak çalışan, 5 gündür kayıp olan Murat Gülbal (35), bir apartmanın bodrum katında ölü bulundu. Vücudunda darp izleri olduğu belirtilen Gülbal'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Bolu'da işe gitmek için cuma günü evinden çıkan Murat Gülbal'dan haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Polis ve ailesinin yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Dün gece saatlerinde Demirciler Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın bodrum katına eşya bırakmak için inen ev sahipleri, erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin, kayıp olarak aranan 2 çocuk babası Murat Gülbal'a ait olduğu saptandı.
Vücudunda darp izleri bulunan Gülbal'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül ziyaretinin detaylarını açıkladıTemel Karamollaoğlu, Abdullah Gül ziyaretinin detaylarını açıkladı
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltıKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına peş peşe tepkiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Survivor 2018 61. bölüm fragmanı! Hakan'dan Nagihan için olay sözler 'Çamurun içinde yuvarlanmam'

Survivor 2018 61. bölüm fragmanı! Hakan'dan Nagihan için olay sözler 'Çamurun içinde yuvarlanmam'

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

'Ölmemesinden dolayı pişmanım' demişti! Katilin yeni ifadesi şaşkına çevirdi

'Ölmemesinden dolayı pişmanım' demişti! Katilin yeni ifadesi şaşkına çevirdi

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!

Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!

İzmir'de sokak ortasında dehşet! Çatışma anı kamerada!

İzmir'de sokak ortasında dehşet! Çatışma anı kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.