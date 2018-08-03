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Kayıp Suriyeli Ahmet, havadan ve karadan aranıyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 16:26 | Son Güncelleme

KUYUDA CESEDİ BULUNDU Gaziantep'te 2 gündür haber alınamaması üzerine jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışması başlattığı Suriye uyruklu Ahmet Salih'in (9) cesedi, mevsimlik tarım işçiliği yapan ailesinin konakladığı çadıra yaklaşık 200 metre uzaklıktaki su kuyusunda bulundu.

KUYUDA CESEDİ BULUNDU Gaziantep'te 2 gündür haber alınamaması üzerine jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışması başlattığı Suriye uyruklu Ahmet Salih'in (9) cesedi, mevsimlik tarım işçiliği yapan ailesinin konakladığı çadıra yaklaşık 200 metre uzaklıktaki su kuyusunda bulundu. Çocuğun cesedinin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği belirtildi. Ölüm haberiyle aile sinir krizi geçirdi.

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