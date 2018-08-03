HABER

Kayıp Suriyeli Ahmet, havadan ve karadan aranıyor (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 17:34 | Son Güncelleme

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Gaziantep Valiliği'nce Nurdağı ilçesinde kayıp olarak aranan Suriye uyruklu Ahmet Salih'in (9) kuyuda cesedinin bulunmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği'nce Nurdağı ilçesinde kayıp olarak aranan Suriye uyruklu Ahmet Salih'in (9) kuyuda cesedinin bulunmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, olayla ilgili başlatılan adli soruşturmanın sürdürüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:
"Nurdağı ilçemiz Sakçagözü Mahallesi'nde tarım işçisi olarak çalışan Suriye Uyruklu C.S. adlı kadın, İlçe Jandarma Komutanlığına 01.08.2018 tarihinde müracaat ederek 9 yaşındaki A.S. adlı erkek çocuğunun kaybolduğu ihbarında bulunmuştur. Alınan kayıp ihbarı üzerine jandarma, AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlarımızın işbirliğiyle yoğun bir arama çalışması başlatılmıştır. Arazide yapılan arama çalışmalarında bugün saat 16.00 sıralarında kayıp çocuğun arazideki bir su kuyusundaki cesedine ulaşılmış olup, olayın adli tahkikatı devam etmektedir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kardeşini terk eden eniştesini öldürdüKardeşini terk eden eniştesini öldürdü
Memleketlerine tatile giderken kazade ölen gelin-görümce toprağa verildiMemleketlerine tatile giderken kazade ölen gelin-görümce toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Üç kız kardeş tacizci babalarını öldürdü

Üç kız kardeş tacizci babalarını öldürdü

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Yeniden gündeme geldi! 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına damga vurmuştu

Yeniden gündeme geldi! 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına damga vurmuştu

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı

Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı

Beykoz'da 12 yaşındaki kız çocuğuna istismar dehşetinde korkunç ayrıntılar!

Beykoz'da 12 yaşındaki kız çocuğuna istismar dehşetinde korkunç ayrıntılar!

Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu

Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu

Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!

Hastane kapısında kurşun yağdırdılar!

Yolcular otobüsün içerisinde savrularak, kapıdan yola fırladı

Yolcular otobüsün içerisinde savrularak, kapıdan yola fırladı

Batman'da genç kadına arkadan yaklaşıp dehşeti yaşattı! Ne olduğunu anlamadı

Batman'da genç kadına arkadan yaklaşıp dehşeti yaşattı! Ne olduğunu anlamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.