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Kayıp teknenin dalgıçları taşıdığı belirtildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 14:21 | Son Güncelleme

Muğla açıklarında denizde 70 kişilik bir botun battığı yönünde gelen ihbar üzerine Deniz Kuvvetlerine bağlı bir helikopterin kazazedelerin yerini tespit ettiği ve 2 hücumbot görevlendirildiği belirtildi.Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında denizde 70 kişilik bir botun battığı yönünde gelen ihbar üzerine yapılan çalışmalarda bölgeye sabah saatlerinde dalış için gidenleri taşıyan tekneye ulaşılamadığı belirtildi.

Muğla açıklarında denizde 70 kişilik bir botun battığı yönünde gelen ihbar üzerine Deniz Kuvvetlerine bağlı bir helikopterin kazazedelerin yerini tespit ettiği ve 2 hücumbot görevlendirildiği belirtildi.
Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında denizde 70 kişilik bir botun battığı yönünde gelen ihbar üzerine yapılan çalışmalarda bölgeye sabah saatlerinde dalış için gidenleri taşıyan tekneye ulaşılamadığı belirtildi. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner’in de bizzat ilgilendiği arama ve tarama faaliyetlerine havadan, karadan ve denizden devam edildiğini kaydetti. Deniz Kuvvetlerine bağlı bir helikopterin kazazedelerin yerini tespit ettiği ve 2 hücumbot görevlendirildiği belirtildi.

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