Kayıp Ufuk'tan hala haber yok (2)

50 KİLOMETRELİK ALAN ARANDI
Hatay'ın Hassa ilçesinde bir hafta önce kaybolan Ufuk Tatar'ı arama çalışmalarında ekipler, küçük çocuğun kaybolduğu yere yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Bademli Mahallesi yolu kenarında bulunan ormanlık alanda yeni kazıldığı düşünülen birbirine yakın 2 çukur tespit etti. Eğitimli köpekler ile çukurlar ve çevrelerinde yapılan aramalarda, herhangi bir sonuca ulaşılamadı.
Komando ekipleri mahalle yolu üzerindeki menfezler ile yol kenarlarında arama çalışmalarını sürdürürken, olayın yaşandığı günden bu yana yaklaşık 50 kilometrelik alanın tarandığı belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!
Meclis'te dikkat çeken an! Bahçeli ve Koray Aydın'ın samimiyeti oturuma damga vurdu
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Şok görevden alma
Bodrum'da iğrenç olay! Döve döve hastanelik ettiler
YouTube fenomenlerinin feci ölümü!
Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu
Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var
ABD Ulusal Hava Servisi'nden kritik sıcak hava uyarısı!
Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu
Sosyal medyadan yorum yağdı! Oraya giren gözlerine inanamıyor
Aşiretin marjinal çocuğu sanal alemde olay yarattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum