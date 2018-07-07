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Kayıp Ufuk'tan hala haber yok (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 17:14 | Son Güncelleme

50 KİLOMETRELİK ALAN ARANDI Hatay'ın Hassa ilçesinde bir hafta önce kaybolan Ufuk Tatar'ı arama çalışmalarında ekipler, küçük çocuğun kaybolduğu yere yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Bademli Mahallesi yolu kenarında bulunan ormanlık alanda yeni kazıldığı düşünülen birbirine yakın 2 çukur tespit etti.

Kayıp Ufuk'tan hala haber yok (2)

50 KİLOMETRELİK ALAN ARANDI
Hatay'ın Hassa ilçesinde bir hafta önce kaybolan Ufuk Tatar'ı arama çalışmalarında ekipler, küçük çocuğun kaybolduğu yere yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Bademli Mahallesi yolu kenarında bulunan ormanlık alanda yeni kazıldığı düşünülen birbirine yakın 2 çukur tespit etti. Eğitimli köpekler ile çukurlar ve çevrelerinde yapılan aramalarda, herhangi bir sonuca ulaşılamadı.
Komando ekipleri mahalle yolu üzerindeki menfezler ile yol kenarlarında arama çalışmalarını sürdürürken, olayın yaşandığı günden bu yana yaklaşık 50 kilometrelik alanın tarandığı belirtildi.

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