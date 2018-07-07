Kayıp Ufuk'tan hala haber yok

Kazım NARCI/HASSA(Hatay)- HATAY'ın Hassa ilçesinde bir hafta önce kaybolan konuşma engelli Ufuk Tatar'ı (6) arama çalışmaları devam ediyor.
Ailesiyle birlikte Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki akrabalarına gelen Ufuk Tatar, 1 Temmuz günü zihinsel engelli olduğu bildirilen amcası Mehmet Tatar (34) ile birlikte su almaya gittiği kaynağın bulunduğu bölgede kayboldu. Şu ana kadar aralıksız sürdürülen arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı. Kaçırılmış olma ihtimali de değerlendirilen Ufuk'u arama çalışmaları, Jandarma Arama Kurtarma timlerinin yanı sıra vatandaşların da katılımıyla devam ediyor. Çalışmaların Amanos Dağları eteklerinden köyün içine ve bölgedeki diğer köylere doğru hilal şeklinde sürdürüldüğü bildirildi. Bağ, bahçe, eski evler, duvar dipleri ve çalı aralarına kadar, didik didik aranan Ufuk Tatar'ın ailesinin yaşadığı evin önünde de 24 saat ambulans bekletiliyor. Ailesi, henüz bir izine rastlanmayan oğullarının bir an önce bulunmasını istedi.
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