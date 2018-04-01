Kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde dün evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Hayri Kaya (85), Filyos Çayı'nda aranıyor.
Çaycuma Gökçeler köyünde yaşayan 4 çocuk babası Hayri Kaya'dan dün evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Alzheimer hastası olan Hayri Kaya için AFAD, polis, jandarma ve Çaycuma Belediyesi itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Hayri Kaya'nın kıyafetleri Filyos Çayı kenarında bulundu. Bunun üzerine arama çalışmaları çayda yoğunlaştırıldı.
Hayri Kaya'nın daha önce de birkaç kez kaybolduğu ve yakınları tarafından bulunduğu öğrenildi. AFAD Müdürü Ahmet Güngör de çalışmaları takip etti.
Dün akşam arama çalışmalarına başladıklarını ifade eden Güngör, ilk etapta çayın denize dökülen kısmına kadar olan alanda çalışma yapacaklarını söyledi.
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