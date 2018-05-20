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Kayıp yaşlı adamın cesedi 51 gün sonra bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 14:23 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Hayri Kaya'nın (85) cesedi, 51 gün sonra Sazköy sahilinde kıyıya vurmuş halde bulundu.

Kayıp yaşlı adamın cesedi 51 gün sonra bulundu

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Hayri Kaya'nın (85) cesedi, 51 gün sonra Sazköy sahilinde kıyıya vurmuş halde bulundu.
Çaycuma Gökçeler köyünde yaşayan 4 çocuk babası Hayri Kaya, 31 Mart'ta evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Alzheimer hastası olan Hayri Kaya'nın kıyafetleri Filyos Çayı kenarında bulundu. AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin bölgede yaptığı aramalarda Hayri Kaya'nın izine rastlanmadı. Hayri Kaya'nın cesedi, bugün Sazköy sahilinde kıyıya vurmuş halde köylüler tarafından bulundu. Hayri Kaya'nın cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kayıp yaşlı adamın cesedi 51 gün sonra bulunduKayıp yaşlı adamın cesedi 51 gün sonra bulundu

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