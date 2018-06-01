Kayıp yaşlı kadın, ormanda bulundu

Gürkan YILMAZ/DADAY (Kastamonu) (DHA)-KASTAMONU’da teravih namazını kıldığı camiden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Güldane Nergiz (96), ormanda bulundu.
Daday ilçesine bağlı Çömlekçiler köyü Nergiz Mahallesi'nde oturan Güldane Nergiz, teraviz namazını kıldığı camiden saat 22.30 sıralarında çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Yakınları ve köylüler, Nergiz'i çevrede aradı, ancak herhangi bir sonuca ulaşamadı. İhbar üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, arama çalışması başlattı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu Güldane Nergiz, yaklaşık 9 saat sonra ormanda sağ olarak bulundu.
Geceyi ormanda uyuyarak geçiren Güldane Nergiz, sağlık kontrolünin ardından ailesine teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
Recep Akdağ: Muharrem İnce çok ayıp ediyor
Sedat Peker'den flaş 24 Haziran kararı
Türkiye'yi sevindiren vize gelişmesi!
Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti
CHP'li Barış Yarkadaş'ın babaannesi hayatını kaybetti! Ecevit'e 'Karaoğlan' lakabını vermişti
Bu fotoğrafı paylaştı, başına gelmeyen kalmadı
Tek selfie saatlerce süren işkenceden kurtardı!
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış
Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar
Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir
Okuyucu Yorumları 0 yorum