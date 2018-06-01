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Kayıp yaşlı kadın, ormanda bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 12:57 | Son Güncelleme

KASTAMONU’da teravih namazını kıldığı camiden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Güldane Nergiz (96), ormanda bulundu.

Kayıp yaşlı kadın, ormanda bulundu

Gürkan YILMAZ/DADAY (Kastamonu) (DHA)-KASTAMONU’da teravih namazını kıldığı camiden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Güldane Nergiz (96), ormanda bulundu.
Daday ilçesine bağlı Çömlekçiler köyü Nergiz Mahallesi'nde oturan Güldane Nergiz, teraviz namazını kıldığı camiden saat 22.30 sıralarında çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Yakınları ve köylüler, Nergiz'i çevrede aradı, ancak herhangi bir sonuca ulaşamadı. İhbar üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, arama çalışması başlattı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu Güldane Nergiz, yaklaşık 9 saat sonra ormanda sağ olarak bulundu.
Geceyi ormanda uyuyarak geçiren Güldane Nergiz, sağlık kontrolünin ardından ailesine teslim edildi.

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Kayıp yaşlı kadın, ormanda bulunduKayıp yaşlı kadın, ormanda bulunduKayıp yaşlı kadın, ormanda bulunduKayıp yaşlı kadın, ormanda bulundu

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