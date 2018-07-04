Kayıp Yusuf için aramalar sürüyor, İstanbul'da görüldüğü iddiası araştırılıyor (2)

YUSUF'UN İSTANBUL'DAKİ GÖRÜNTÜLERİNİ AİLESİ TEŞHİS ETTİ
Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Malabadi Mahallesi'nde hayvan otlatmaya giden ve bir daha kendisinden bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın İstanbul Beylikdüzü'nde dün çekilen görüntülerini ailesinin teşhis ettiği ve İstanbul'da olduğu ortaya çıktığı belirtildi.
Silvan Kaymakamı Adem Çelik, dün sabah saatlerinde İstanbul Beylikdüzü'nde bir fırından ekmek alan çocuğun Yusuf Yılmaz olduğu ihbarı üzerine jandarmanın söz konusu bölgedeki görüntüleri istediğini ve gelen görüntülerin Yılmaz Ailesi bireyleri tarafından izlenmesi üzerine söz konusu kişinin 4 gündür aranan Yusuf Yılmaz olduğunun teşhis edildiğini söyledi.
Kaymakam Çelik, ailenin görüntüleri teşhis etmesinden sonra Silvan'da 4 gündür süren arama çalışmalarınında sonlandığını ve artık Yusuf'un İstanbul'da aranacağını söyledi.
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