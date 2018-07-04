HABER

Kayıp Yusuf için aramalar sürüyor, İstanbul'da görüldüğü iddiası araştırılıyor (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 19:24 | Son Güncelleme

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Yusuf Yılmaz'ı (14) arama çalışmalarıyla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Yusuf Yılmaz'ı (14) arama çalışmalarıyla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Yusuf'un ailesine teslim edilmesi için ilgili makamlarla koordine kurulduğu belirtilerek, şöyle denildi:
"Yusuf Yılmaz isimli çocuğun Diyarbakır ili Silvan ilçesi Çatakköprü Köyü mülki sınırları içerisindeki kırsal alanda 1 Temmuz 2018 Pazar günü büyükbaş hayvanları otlatırken kaybolduğu hususunda ailesi tarafından yapılan müracaat üzerine, 4 gün süresince jandarma komando ve jandarma iç güvenlik birlikleri, güvenlik korucuları, AFAD ve UMKE görevlilerince bölgede gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetleri neticesinde, anılan çocuğun Batman sulama kanalına düşmediği yönünde bilgiler elde edilmiş, konu ile ilgili olarak ulusal düzeydeki basın yayın organlarında yer alan haberlere istinaden, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesindeki ticari işletmede çalışan duyarlı bir vatandaş tarafından AFAD'ın sosyal paylaşım sitesinde bahse konu çocuğun 3 Temmuz 2018 Salı günü Beylikdüzü-Beykent Minibüs durağında görüldüğü ve bir pastaneden yiyecek aldığı yönünde yazılı beyanda bulunulmuştur. İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi mülki sınırları içerisindeki bahse konu ticari işletmenin kamera kayıtlarının kayıp müracaatında bulunan anne Fatma Yılmaz'a izlettirilmesi neticesinde, Yusuf Yılmaz'ın 3 Temmuz 2018 Salı günü saat 11.30 itibarıyla Beylikdüzü ilçesinde bulunduğu anne teşhisi ile sabit olarak tespit edilmiştir. Kayıp çocuk Yusuf Yılmaz'ın Silvan ilçesi Çatakköprü köyü ve mücavir alanında aranması çalışmalarına son verilmiş olup, güvenlik güçlerince bulunmayı müteakip, ailesine teslim edilmesi hususunda ilgili makamlarla koordine kurulmuştur. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması yönündeki çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir."
Bu arada, İstanbul'da görülen Yusuf Yılmaz ile ilgili görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, Yusuf Yılmaz'ın bir marketteki tezgahların önünden geçtiği görülüyor.

PARTNERDünya Kupası'nın ağır işçileriDünya Kupası'nın ağır işçileri
Kanyonda 4 gün önce kaybolan tur rehberine ulaşılamadıKanyonda 4 gün önce kaybolan tur rehberine ulaşılamadı
Tarım arazisinde çıkan yangın ormanı da yaktıTarım arazisinde çıkan yangın ormanı da yaktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'nın Yunak ilçesinde büyük panik! Gördüğünüzde kaçın!

Konya'nın Yunak ilçesinde büyük panik! Gördüğünüzde kaçın!

Siirt’in Pervari ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki Mehmet Salih Oral'dan iyi haber

Siirt’in Pervari ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki Mehmet Salih Oral'dan iyi haber

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın yeri teşhis edildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın yeri teşhis edildi

Samsun'da yardımlaşma derneği başkanı Songül Saygılı'nın Terrier cinsi köpeğini güpegündüz çaldılar!

Samsun'da yardımlaşma derneği başkanı Songül Saygılı'nın Terrier cinsi köpeğini güpegündüz çaldılar!

Batman'da 1,5 yaşındaki Berfin Ramazanoğlu'nun yuttuğu pil operasyonla alındı!

Batman'da 1,5 yaşındaki Berfin Ramazanoğlu'nun yuttuğu pil operasyonla alındı!

Gaziantep'te iğrenç olay! 2 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı mahalleli linç etmek istedi!

Gaziantep'te iğrenç olay! 2 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı mahalleli linç etmek istedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.