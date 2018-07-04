Kayıp Yusuf için aramalar sürüyor, İstanbul'da görüldüğü iddiası araştırılıyor (3)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yusuf Yılmaz'ı (14) arama çalışmalarıyla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Yusuf'un ailesine teslim edilmesi için ilgili makamlarla koordine kurulduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Yusuf Yılmaz isimli çocuğun Diyarbakır ili Silvan ilçesi Çatakköprü Köyü mülki sınırları içerisindeki kırsal alanda 1 Temmuz 2018 Pazar günü büyükbaş hayvanları otlatırken kaybolduğu hususunda ailesi tarafından yapılan müracaat üzerine, 4 gün süresince jandarma komando ve jandarma iç güvenlik birlikleri, güvenlik korucuları, AFAD ve UMKE görevlilerince bölgede gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetleri neticesinde, anılan çocuğun Batman sulama kanalına düşmediği yönünde bilgiler elde edilmiş, konu ile ilgili olarak ulusal düzeydeki basın yayın organlarında yer alan haberlere istinaden, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesindeki ticari işletmede çalışan duyarlı bir vatandaş tarafından AFAD'ın sosyal paylaşım sitesinde bahse konu çocuğun 3 Temmuz 2018 Salı günü Beylikdüzü-Beykent Minibüs durağında görüldüğü ve bir pastaneden yiyecek aldığı yönünde yazılı beyanda bulunulmuştur. İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi mülki sınırları içerisindeki bahse konu ticari işletmenin kamera kayıtlarının kayıp müracaatında bulunan anne Fatma Yılmaz'a izlettirilmesi neticesinde, Yusuf Yılmaz'ın 3 Temmuz 2018 Salı günü saat 11.30 itibarıyla Beylikdüzü ilçesinde bulunduğu anne teşhisi ile sabit olarak tespit edilmiştir. Kayıp çocuk Yusuf Yılmaz'ın Silvan ilçesi Çatakköprü köyü ve mücavir alanında aranması çalışmalarına son verilmiş olup, güvenlik güçlerince bulunmayı müteakip, ailesine teslim edilmesi hususunda ilgili makamlarla koordine kurulmuştur. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması yönündeki çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir."

Bu arada, İstanbul'da görülen Yusuf Yılmaz ile ilgili görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, Yusuf Yılmaz'ın bir marketteki tezgahların önünden geçtiği görülüyor.

