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Kayıp Yusuf için Silvan'da arama çalışmaları yeniden başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 17:08 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 1 Temmuz tarihinde hayvan otlatmaya giden, bir daha kendisinden haber alınamayan, ancak 4 Temmuz'da İstanbul'da görüldüğü açıklamaları üzerine kaybolduğu yerde aramalara son verilen Yusuf Yılmaz'ı (14) bulmak için Silvan'da arama başlatıldı. Silvan Kaymakamı Adem Çelik, İstanbul'da görüntülenen kişinin henüz bulanamadığını, bu nedenle ailenin isteği doğrultusunda her ihtimale karşı Yusuf'u arama çalışmalarına yeniden başladıklarını söyledi.

Kayıp Yusuf için Silvan'da arama çalışmaları yeniden başladı

Burak EMEK/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 1 Temmuz tarihinde hayvan otlatmaya giden, bir daha kendisinden haber alınamayan, ancak 4 Temmuz'da İstanbul'da görüldüğü açıklamaları üzerine kaybolduğu yerde aramalara son verilen Yusuf Yılmaz'ı (14) bulmak için Silvan'da arama başlatıldı. Silvan Kaymakamı Adem Çelik, İstanbul'da görüntülenen kişinin henüz bulanamadığını, bu nedenle ailenin isteği doğrultusunda her ihtimale karşı Yusuf'u arama çalışmalarına yeniden başladıklarını söyledi.
Silvan ilçesine bağlı Çatakköprü köyünde 1 Temmuz'da hayvan otlatmaya giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan Yusuf Yılmaz'ı ilçede arama çalışmaları, çocuğun 4 Temmuz'da İstanbul Beylikdüzü'nde görüldüğü ihbarı ve ortaya çıkan görüntülerden sonra sonlandırıldı. Ailenin İstanbul'da Yusuf Yılmaz'a ait olduğu iddia edilen görüntüler üzerine çelişkili konuşması nedeniyle çocuğun Silvan'da kaybolduğu söylenen bölgede arama çalışmalarına dün yeniden başlandığı belirtildi.
Silvan Kaymakamı Adem Çelik, Yılmaz Ailesi'nin İstanbul'da Yusuf'a ait olduğu söylenen görüntüleri önce teyit ettiğini sonra ise 'olmayabilir' dediğini belirterek, şunları söyledi:
"Biz de ailenin talebi üzerine Yusuf Yılmaz'ın kaybolduğu söylenen yerde dünden bu yana yeniden arama çalışması başlattık. Çalışmalara asker ve güvenlik korucuları gerekli bütün ekipmanlar ve iz takip köpekleri ile katılıyor. İstanbul'da görüntülenen ve Yusuf olduğu söylenen kişiye ulaşılamadı. Söz konusu görüntülerdeki kişi bulunmadığı için de her ihtimale karşı burada arama çalışmalarına yeniden başladık. Ayrıca İstanbul'da önce bir fırında ardından bir minibüste görüntülenen kişiye ait net görüntülerin bulunması için çalışmalar sürüyor. Biz her türlü ihtimali değerlendirmek için ailenin de isteği ile çalışmalara yeniden başladık."
VALİLİK AÇIKLAMA YAPMAŞTI
Diyarbakır Valiliği'nden 4 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, Yusuf Yılmaz ile ilgili kayıp başvurusundan sonra 4 gün süresince Jandarma Komando ve Jandarma İç Güvenlik birlikleri, güvenlik korucuları, AFAD ve UMKE görevlilerince bölgede gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetleri yapıldığı belirtilerek, şöyle denilmişti:
"Anılan çocuğun Batman sulama kanalına düşmediği yönünde bilgiler elde edilmiş, konu ile ilgili olarak ulusal düzeydeki basın yayın organlarında yer alan haberlere istinaden İstanbul ili Beylikdüzü ilçesindeki ticari işletmede çalışan duyarlı bir vatandaş tarafından AFAD'ın sosyal paylaşım sitesinde bahse konu çocuğun 3 Temmuz 2018 Salı günü Beylikdüzü-Beykent Minibüs durağında görüldüğü ve bir pastaneden yiyecek aldığı yönünde yazılı beyanda bulunulmuştur. İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi mülki sınırları içerisindeki bahse konu ticari işletmenin kamera kayıtlarının, kayıp müracaatında bulunan anne Fatma Yılmaz'a izlettirilmesi neticesinde, Yusuf Yılmaz'ın 3 Temmuz 2018 Salı günü saat 11.30 itibarıyla Beylikdüzü ilçesinde bulunduğu, anne teşhisi ile sabit olarak tespit edilmiştir. Kayıp çocuk Yusuf Yılmaz'ın Silvan ilçesi Çatakköprü köyü ve mücavir alanında aranması çalışmalarına son verilmiş olup, güvenlik güçlerince bulunmayı müteakip, ailesine teslim edilmesi hususunda ilgili makamlarla koordine kurulmuştur."

FOTOĞRAFLI

Kayıp Yusuf için Silvan'da arama çalışmaları yeniden başladıKayıp Yusuf için Silvan'da arama çalışmaları yeniden başladı

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