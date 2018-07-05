HABER

Kayıp zihinsel engelli genç için arama çalışması başlatıldı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 18:40 | Son Güncelleme

ORMANDA ARANIRKEN İNŞAATTA BULUNDU Denizli'nin Tavas ilçesinde, yakınlarının bir anlık dalgınlığından yararlanıp evden çıkan ve bir daha dönmeyen zihinsel engelli Onur Çetin (23), ormanlık alanda Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından aranırken, müjdeli haber Denizli kent merkezinden geldi.

ORMANDA ARANIRKEN İNŞAATTA BULUNDU
Denizli'nin Tavas ilçesinde, yakınlarının bir anlık dalgınlığından yararlanıp evden çıkan ve bir daha dönmeyen zihinsel engelli Onur Çetin (23), ormanlık alanda Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından aranırken, müjdeli haber Denizli kent merkezinden geldi. Çetin, Denizli'nin Adalet Mahallesi'ndeki bir inşaatta vatandaşlar tarafından bulunup, polise teslim edildi. Polis, Denizli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu belirlenen Onur Çetin'i Tavas'taki ailesine teslim etti.

TAVAS (Denizli), (DHA)

PARTNERDünya Kupası'nın ağır işçileriDünya Kupası'nın ağır işçileri
İzmir'de çocuk tacizi şüphelisi adliyeye sevk edildiİzmir'de çocuk tacizi şüphelisi adliyeye sevk edildi
Antalya'da makilik alanda yangınAntalya'da makilik alanda yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu

İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu

Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.