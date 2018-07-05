Kayıp zihinsel engelli genç için arama çalışması başlatıldı

Hüseyin BAYBARS/TAVAS (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Onur Çetin'in (23) bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Tavas'ın kırsal Çağırgan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Onur Çetin, dün saat 19.00 sıralarında, yakınlarının bir anlık dalgınlığından yaralanıp evden çıktı. Uzun süre dönmemesi üzerine, yakınları gidebileceği yerlere baktı. Çetin'e ulaşılamayınca, durum jandarmaya bildirildi. Jandarma ekipleri Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile bölgedeki ormanlık alanda özel eğitimli iz takip köpekleri ile arama kurtarma çalışması başlattı. Geniş bir alanda süren çalışmalara köylüler de destek verirken, Çetin Ailesi'nin bekleyişi sürüyor.
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