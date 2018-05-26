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Kayısı bahçesinde tartıştığı babasını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 18:08 | Son Güncelleme

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde bahçede kayısı toplayan Hamza Ç.

Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Yayladağı ilçesinde bahçede kayısı toplayan Hamza Ç. (70), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı oğlu Y.Ç. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
Yayladağı ilçesi Yukarı Okçular Mahallesi'nde Hamza Ç., bahçede kayısı toplarken gelen oğlu Y.Ç. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Y.Ç.'nin av tüfeğiyle ateş ettiği babası Hamza Ç., olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Y.Ç., Hatay kent merkezinde bir ATM'den para çekerken yakalandı. Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Y.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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