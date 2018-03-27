Kaymakam Koç, korucu başları ile toplantı yaptı

Batman’ın Gercüş Kaymakamı Ünal Koç, korucu başları ile toplantı yaptı.

Kaymakamlık salonunda düzenlenen toplantıya Gercüş ilçe kaymakamı Ünal Koç, İlçe Jandarma Komutanı Ercan Çetin, İlçe Emniyet Amiri Talip Panavur ve korucu başları katıldı. Toplantıda, öncelikle terör ve güvenlik konuları görüşülerek alınacak tedbirlere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Öte yandan toplantıda korucu başlarının talep ve sorunları da dinlendi. Kaymakam Koç ise, “Büyük bir azimle ve başarıyla görevlerini yerine getiren güvenlik korucu başlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyoruz. Vatan için çarpışan askerlerimiz, polislerimiz ve güvenlik korucularımızın Allah yardımcıları olsun” dedi.