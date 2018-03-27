Kaymakam Koç, korucu başları ile toplantı yaptı

Batman’ın Gercüş Kaymakamı Ünal Koç, korucu başları ile toplantı yaptı.
Kaymakamlık salonunda düzenlenen toplantıya Gercüş ilçe kaymakamı Ünal Koç, İlçe Jandarma Komutanı Ercan Çetin, İlçe Emniyet Amiri Talip Panavur ve korucu başları katıldı. Toplantıda, öncelikle terör ve güvenlik konuları görüşülerek alınacak tedbirlere ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Öte yandan toplantıda korucu başlarının talep ve sorunları da dinlendi. Kaymakam Koç ise, “Büyük bir azimle ve başarıyla görevlerini yerine getiren güvenlik korucu başlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyoruz. Vatan için çarpışan askerlerimiz, polislerimiz ve güvenlik korucularımızın Allah yardımcıları olsun” dedi.
Hatay'dan kahreden şehit haberi!
Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!
Son dakika! Rusya'dan ABD'ye çok sert sözler
15 yaşındaki kıza iftiradan gözaltı! Gerçek çok farklı çıktı
Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!
Facebook'a şok üstüne şok! Düşüş devam ediyor
Sivas'ta kadın sürücü şaşırttı! Aracını yol ortasına park etti
Atacama Çölü'nde bulunan 'uzaylı iskeletinin' sırrı çözüldü
YouTube müzik dinleyenleri 'bunaltacak'
İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum