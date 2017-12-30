Kaymakamlık binası önünde el bombası bulundu

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar İlçesi Kaymakamlığı önünde pimi çekilmiş, bantla sarılı, el bombası bulundu.
Merkez Bağlar İlçesi Sento Caddesi'ndeki kaymakamlık binası önünde bugün akşam saatlerinde pimi çekilmiş, bantla sarılı el bombasını fark eden vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, caddeyi trafiğe kapatarak, önlem aldı, bomba imha uzmanı istedi. Gelen bomba imha ekipleri, el bombası üzerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından el bombası şehir dışına çıkarılarak imha edildi.
Cadde yeniden trafiğe açılırken, bölgedeki MOBESE kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, el bombasını bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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