HABER

Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 17:08 | Son Güncelleme

Adapazarı Kaymakamlığı'na elinde bıçakla giren Eyüp Şener, boşandığı eşinin kocası Bekir Aksin'i bacağından bıçakladı.

Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!

Öğle saatlerinde Karaosman Mahallesi Eksi Hendek Caddesi'nde bulunan Adapazarı Kaymakamlığı binasında meydana gelen olayda Bekir Aksin eşiyle birlikte kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı birimine bir işlem için geldi. Bu sırada kaymakamlık binasına giren Eyüp Şener, içeride boşandığı eşinin kocası Bekir Aksin'e saldırdı.

YERE YIĞILDI

Üzerindeki bıçağı çıkaran Eyüp Şener, Bekir Aksin'i sol bacağından bıçakladı. Bekir Aksin yere yığılırken, ilk müdahaleyi kaymakamlıkta bulunan vatandaşlar yaptı. Eşini kanlar içerisinde gören kadın sinir krizleri geçirerek, boşandığı eşine hakaretler savurdu.

KEMERİ BACAĞINA SARDILAR

Bir vatandaş üzerindeki kemeri çıkarıp, kan kaybını durdurmak için yaralının bacağına sardı. Kaymakamlığa gelen 112 Acil ekibi, yaralanan Bekir Aksin'i Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bekir Aksin tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaymakamlık binasında polise teslim olan Eyüp Şener, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruzYeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz
Genç turizmci evinde ölü bulunduGenç turizmci evinde ölü bulundu
Bakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklamaBakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaymakamlık bıçak Adapazarı

En Çok Okunan Haberler

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru

Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira

Liseli Türk öğrenciler Almanya'dan şampiyonlukla döndüler

Liseli Türk öğrenciler Almanya'dan şampiyonlukla döndüler

Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı

Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.